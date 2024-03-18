'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:11

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi. 17 Temmuz’da gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunulmuştu.

Öte yandan yerel seçimlere aylar kala emekli maaşlarına yapılacağı söylenen iyileştirmeler lafta kaldı. Muhalefetin yeni zam çağrısının ardından konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "kaynak yok" diyerek bu seçeneğe kapıyı kapattı. Ancak günler sonra iktidara yakın medya seyyanen artışın sinyalini verdi. Bu ihtimali bir kez daha reddeden Erdoğan, "yaparsak batarız" mesajını vermişti.

Fakat, Mehmet Şimşek'in bankaların genel müdürleriyle İstanbul’un en lüks restoranı olan Mandarin Oriental Bosphorus’ta buluştuğu iddia edildi.

TV100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş köşesinde,"Şimşek’in kişi başı 4345 TL’lik iftar yemeği"ni yazdı.

Yarkadaş'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı her sunumda “Kasada para yok” diyen Şimşek, bu inadından ‘’seçim öncesi’’ bile vazgeçmiyor.

EMEKLİ İSYAN EDİYOR AMA…

Şimşek’in bu tavrı ise özellikle AK Parti çevrelerinde tepki topluyor. Bazı AK Partililer “Sayın cumhurbaşkanımız en çok oy aldığımız kesimlerden biri olan emeklilerin taleplerine cevap veremiyor. Çünkü kendisine yansıtılan tablo kasada para olmadığı yönünde’’ diyor.

İşin aslına bakarsanız ben Mehmet Şimşek’in emeklinin halini anladığından emin değilim…

NEDEN Mİ?

Yaklaşık 3 gün önce ajanslara bir haber düştü. Haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘’bankacılarla’’ bir iftar yemeğinde buluştuğu yazıyordu.

Ancak ne ilginçtir ki bu yemeğin nerede olduğu haberde belirtilmiyordu.

İLGİNÇ BİR MEKANDA…

Haberi okuyunca önce tanıdığım bankacıları aradım. Hem yemeğin nerede olduğunu hem de yemekte ne konuşulduğunu öğrendim.

Şimdi sıkı durun:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların genel müdürleriyle İstanbul’un en lüks restoranı olan Mandarin Oriental Bosphorus’ta buluşmuş.

Mandarin olarak da bilinen bu işletmede iftar yemekleri kişi başına 4345 TL…

Evet, yanlış okumadınız…

Hiçbir gazete ve ajansın nerede olduğunu yazmadığı iftar yemeğinin nerede yenildiğinin peşine düşünce karşıma bu tablo çıktı…

Kişi başı 4345 TL ödenen bir mekanda bankacılarla iftar yemeği yiyen Şimşek’in emekliye 10 bin TL’nin üzerinde bir maaşı hak görmemesi ilginç bir tezat olarak önümüzde duruyor."