Kashkari’den faiz indirimleri hakkında önemli açıklamalar: 'Ekonomi ve enflasyon yön veriyor'
Fed yetkilisi Kashkari, Arjantin Merkez Bankası’ndaki konferansta yaptığı konuşmada, faiz indirimlerinin ekonomi, enflasyon ve işgücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak belirleneceğini açıkladı. Eylül'deki enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından, Kasım'da yapılacak olası bir faiz indirimi beklentisi azaldı.
Arjantin Merkez Bankası'nın ev sahipliği yaptığı konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, faiz indirimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
FED'İN DURUŞU 'KISITLAYICI'
Kashkari, ekonomi, enflasyon ve işgücü piyasasındaki gelişmelerin politika yönünü belirleyeceğini ifade etti. Fed'in mevcut politika duruşunu "kısıtlayıcı" olarak tanımlayan yetkili, işgücü piyasasının güçlü ve son verilerin olumlu olduğunu belirtti. Enflasyonun zirveden önemli ölçüde düştüğünü ancak hedefin hala biraz üzerinde seyrettiğini vurguladı.
Eylül'de enflasyon beklentilerin üzerinde gelmiş ve işsizlik oranı düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından, Kasım'da Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi azalmıştı.
Daha önceki açıklamalarında, eylüldeki 50 baz puanlık indirimi desteklediğini belirten Kashkari, yılın geri kalanında yapılacak iki toplantıda 25'er baz puanlık indirimin "makul bir başlangıç" olacağını söylemişti. Geçen ayki medyan tahminler de yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık indirim öngörüyordu.
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