Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Kasım 2023 kira artış oranı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı. Buna göre kasım ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54.26 oldu.
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.
Ekimde aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon yüzde 61.36 olarak açıklandı.
İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Bu hesaplamaya göre, ekimde bu rakam yüzde 54.26 oldu.
KASIM AYI İŞ YERLERİ İÇİN KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?
Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 54,26
Kira Artış Tutarı: 6 bin 511 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 511 TL
KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR
Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
EKİM AYINDA KİRA ZAM TAVANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla eylül ayı iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ise yüzde 55,30 olmuştu.
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