Kasım ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:20

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:21

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "SED ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda, SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Kasım 2023 ödemesi olarak toplam 582 milyon lira yatırdık" ifadelerini kullandı.

SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?

SED Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.