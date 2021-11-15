Kasım ayında başlayan geleneksel yılsonu indirimlerinde tedarik sorunu baş gösterdi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de kasım ayından itibaren geleneksel olarak başlayan yılsonu indirimleri bu yıl zorda. Kara Cuma ve Siber Pazartesi gibi adlarla e-ticarette yapılan kampanyalarda satılan ürünler eskiyi aratırken mağazalarda da eski indirimleri bulmak zorlaştı. Döviz kurlarındaki istikrarsızlık ve enflasyonda artış nedeniyle tedarik sorunlarının baş gösterdiğini söyleyen perakendeci, satacak ürün bulmakta zorlanmaya başladıklarını belirtiyor. Hazır giyimden otomotive, mobilyadan ayakkabıya kadar birçok sektörün temsilcileri, raflarda boşalan ürünü yerine koymanın zorlaştığını söylüyor.

Türkiye’de 100’ün üzerinde markayı temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, dövizdeki artış ve hammadde sorunu nedeniyle bu yıl sezon sonu ve son çeyrek indirimlerin uzun soluklu olmayacağını belirtiyor. Öncel, markaların indirimli ürün stoklarında revizyona gideceğini de belirterek “Bu indirim sezonunda geçtiğimiz yılki kadar yüksek cirolar ve satış oranları beklemiyorum çünkü elde mal yok. İndirimlerin de o kadar uzun süreceğini ve büyük stoklarla olacağını sanmıyorum. Çünkü elimizdeki stokları eritme korkusu yaşıyoruz, yerine yenilerini bulmak zorlaşıyor. Doların 10 TL psikolojik sınırını aşması, beklenti enflasyonu yaratacak ve zamma direnenler de zam yapacak” diyor.

ÜRÜN BULUNAMIYOR

Gıda dışı ürünler satan işletmeleri bir araya getiren Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serkan Tınastepe de “Kasım ayı kampanya ayıdır dedik ancak kampanya dönemine hazırlık için bazı kategorilerde ürün bulamayan üyelerimiz var. Sonrasında yılbaşı geliyor, hediyelik ürün tedarik edemeyen perakendeciler var. Artan maliyetler nedeniyle raflarımıza koyamadığımız ya da bu artışı yansıtamayacağımız ürün grupları var” dedi.

Tedarik sıkıntısının 2022 Mart ayına kadar devam edeceğini de vurgulayan Tınastepe, yeni yılda sektörü zorlu bir dönemin beklediğini hatırlatıyor.

2022’DE İÇ PAZAR KARIŞACAK

Önümüzdeki dönemde mobilya sektöründe iç pazarda sorunlar yaşanacağını söyleyen Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı da şunları söylüyor:

“Her gün zamlanan hammaddeye ulaşmakta zorlanıyoruz. MDF ve sunta her ay yüzde 8-10 civarında zamlanıyor. Biz elimizden geldiğince absorbe ediyoruz ama sokaktaki tüketiciye de son 3 ayda yüzde 10 zam yansıtıldı. Biz bu zamları nereye kadar absorbe edeceğiz, tüketici nereye kadar bu zamlara dayanacak bilemiyoruz. İhracatta işler yolunda ama iç pazarda sürekli düşen bir alım gücü ve zamlanan hammaddelerle önümüzdeki yıl büyük sorunlar görünüyor.”

Döviz ve enflasyon artışlarının etkilediği bir başka sektör ise ayakkabıcılık. Ayakkabı hammaddesinde de ciddi sorunlar olduğunu söyleyen Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, “1 ay önce ham derinin kilosu 7.5 TL iken 18 TL oldu. İthal ürünlerde 4-5 Avro olan suni deri 8 Avro’ya kadar çıktı. 46 dolarlık yapıştırıcı 65 dolara çıktı. Fiyat artışlarını kabullensek de ürün bulamayabiliyoruz. Bu durum yeni yılda daha da artacak. En basitinden ayakkabı kutusu siparişlerimiz 1.5-2 ayda anca gelebiliyor artık” dedi.

İçten, “Yılbaşında asgari ücrette de beklenen artış gerçekleşirse mecburen zamları yansıtmak zorunda kalacağız. En iyi ihtimalle yüzde 30 zam gelmek zorunda. Raflara ürün koymakta zorlanıyoruz” diye konuştu.