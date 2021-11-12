A Haber'in "'Dolar 10 lira olacak' diyen ekonomistler neredeler" sorusuna Özgür Demirtaş'tan yanıt
Dolar/TL'nin 10 seviyesine ulaşmasıyla A Haber'in 2019'un Aralık ayında yaptığı "'Dolar 10 lira olacak!' diyen sözde ekonomistler neredeler?" paylaşımı gündem oldu. Ekonomist Özgür Demirtaş, Dolar'ın 10 lirayı görmesinin ardından A Haber'in paylaşımına, "Buradayım" diye yazdı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'nin 10 seviyesini görmesinin ardından A Haber'in gündem olan paylaşımına yanıt verdi.
Demirtaş, A Haber'in "'Dolar 10 lira olacak' diyen ekonomistler neredeler" tweetinin altna "Buradayım" yazdı.
Buradayım.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021
TARİHİ ZİRVE
Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.
ABD'de yüksek enflasyon sonrası artan küresel dolar talebi ve yurtiçinde Merkez Bankası'nın gevşek para politikası, TL'deki erimede başrol oynuyor.
Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 liraya taşıdı.
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