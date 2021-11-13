Konya'da AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu: "Karnımıza taş bağlayacağız”
Sokak röportajında AKP’li bir yurttaşın ekonomi ile ilgili sözleri dikkat çekti. Yurttaş, "Yapacak bir şey yok. Çözümü sabretmek. Karnımıza taş bağlayacağız” diye konuştu.
Konya Merhaba Gazetesi bünyesinde yayın yapan Merhaba TV, Konya sanayisinde sokak röportajı yaptı. Sokak röportajında AKP’li bir yurttaşın ekonomi yorumu dikkat çekti.
Fiyatlarda yüzde 100 artışın olduğunu söyleyen AKP’li yurttaş, “Ama yapacak bir şey yok. Çözümü sabretmek. Karnımıza taş bağlayacağız” dedi.
Ekonomik sıkıntının var olduğunu ifade eden yurttaş, şunları söyledi:
“Sadece Türkiye’ye ait olan bir şey değil bu. Çözümü sabretmek. Karnımıza taş bağlayacağız. Peygamber efendimizin taşın sayısını çoğaltacağız. Gerekirse iki taş bağlayacağız. Sabredeceğiz. Hükümetimizin arkasında duracağız. Allah’ın izniyle atlatacağız bu günleri. 2000 yılındaki araç sayısıyla 2021 yılındaki araç sayısını fiyatlarıyla kıyaslayın. Alım gücü kötü bir şey değil. Şuan trafikte Konya’da arabamla ben sanayinin içinde rahat gezemiyorum. Çoğaldı. Neden bu? İnsanlar lükse çok alıştı. Önceden cep telefonumuz yoktu, aracımız yoktu. Şükretmek lazım. Hükümetimizin arkasında durmamız lazım. Büyük devlet olacaksak, kimseye muhtaç olmayacaksak devletimize sahip çıkmamız lazım.”
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