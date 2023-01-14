Kasım ayından bu yana ilk: Bitcoin 20 bin doların üzerine çıktı!
Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin, kasım ayından bu yana ilk kez 20 bin doların üzerine çıktı. İşte Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum...
Kripto para piyasalarında yukarı yönlü seyir görülüyor.
Bitcoin yüzde 10'dan fazla yükselerek kasım ayından bu yana ilk kez 20 bin doları aştı. Bitcoin 20 bin 872 dolara kadar çıktı.
Bitcoin'in son 7 gündeki kazancı yüzde 23'ü bulurken, piyasa değeri 402 milyar dolara ulaştı.
Etherium yüzde 10 artışla 1548 dolara ulaşırken, XRP'nin fiyatı da yüzde 6,5 arışla 40 sentin üzerine çıktı.
Dogecoin'de yükseliş yüzde 9,6 oldu ve fiyatı 9 sente yaklaştı.
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