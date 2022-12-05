Kasımda fiyatı en fazla artan ürün "tereyağı" oldu
Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında gerçekleşti. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,56 ile çocuk giyim eşyasında görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki artışı yüzde 15,71 ile taze süt, yüzde 15,05 ile peynir, yüzde 14,02 ile alkolsüz ve konsantre içeceklerdeki artış izledi.
Kasım ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 10,87 ile pirinç, yüzde 8,28 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 8,24 ile kuru sebze yer aldı.
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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,56 ile çocuk giyim eşyasında gerçekleşti.
Bunu yüzde 2,18 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 2,14 ile kadın giyim, yüzde 1,66 ile erkek giyim, yüzde 1,47 ile veri işlem ekipmanları ve yüzde 0,97 ile elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri takip etti.
Kasımda fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler yüzde 0,89 ile şeker, yüzde 0,2 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak sıralandı.
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