Kasko ve trafik ücretleri derken araç masrafları uçtu!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:55

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:55

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyona karşı ''Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz'' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için asgari ücrete yüzde 54.66 zam yapılarak 8 bin 500 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Memur ve emeklilere de yüzde 30 zam yapıldı. CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya ise “Memur ve emekliye yapılan zam yüzde 30 gibi düşük bir oranda kalırken, sadece araç muayenesine yüzde 123, kasko fiyatlarına ise yüzde 300’lere varan zamlar yapılması tam bir vicdansızlıktır” dedi.

ÇALIŞAN VE EMEKLİNİN HAKKI

Gelen zamlarla kasko ve sigorta rakamlarının her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Yılmazkaya, ''Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı ile birlikte 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen zam oranı yüzde 123 iken, memur ve emekliye sadece yüzde 30 zam yapılması kabul edilebilir değildir. Bağımsız kuruluşlara göre enflasyonun yüzde 137.5 olduğu ülkemizde maaşlara yapılan bu düşük zam ülkedeki siyasi iktidarın milyonlarca çalışanın ve emeklinin hakkını yendiğinin net bir göstergesidir” dedi.

Yılmazkaya, “İktidar, 'Kimseyi enflasyona ezdirmeyiz' dese de rakamlar aksini gösteriyor. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar eridi. Vatandaş aracının masraflarını bile ödeyemez hale geldi. Araç sahipleri fahiş oranlarda artırılan vergi ve harçlar yüzünden araçlarını muayeneye götüremiyor, kasko ve sigorta yaptıramıyor. Bu sebeple birçok sürücü büyük risk alarak sadece zorunlu trafik sigortası ile yetiniyor. Hatta zorunlu sigortasını bile yaptıramıyor” dedi.

'FAHİŞ ORANDA ARTIŞ'

“Astronomik seviyelere yükselen kasko fiyatları sebebiyle birçok sürücü sigortalarını yenilememektedir. Sürücüler, sigortasız şekilde trafiğe çıkmaktadır. Yenileyebilenler ise istenilen rakamları zorlanarak ödediklerini dile getiriyor” diyen Yılmazkaya şu ifadeleri kullandı:

“Bu fahiş zamlar yüzünden Türkiye’de zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yapanların oranı yaklaşık yüzde 75 civarında.

Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerinden yararlanarak hazırlanan bir analize göre sigorta ve kasko primlerinde geçen yıla göre fahiş oranda artış yaşandı.

25 milyon 920 bin motorlu kara taşıtından 5 milyon 277 bin tanesinin zorunlu trafik sigortası yok. Kabaca hesaplanırsa bu tüm araçların beşte birine denk geliyor.

2022 yılının ilk 7 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 671 bin adet artarken zorunlu trafik sigortasında 425 bin ve kaskoda ise sadece 290 bin adet artış yaşanmış.”

'MEMUR MAAŞINA GÖRE GÜNCELLENMELİ'

“Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, 2022 yılında 507 TL olan araç muayene ücretini 2023 yılı için yüzde 123 zam yaparak 1130 TL’ye yükseltti'' diyen CHP milletvekili şöyle devam etti:

''TÜVTÜRK tarafından Türkiye’nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarıyla birlikte milyonlarca araçtan birkaç dakika süren rutin muayene sonrası yüksek ücretler alıyor.

Memur ve memur emeklisi zamlarına yüzde 30, araç muayene ücretlerine yüzde 123 zam yapmak vicdansızlıktır.

Ne asgari ücret zammı ne memur nede emekli zammı TÜVTÜRK’ün yüzde 123 zammına yaklaşamadı!

Maliye Bakanlığı'nın bir an önce bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparak, araç muayene ile kasko ve trafik sigortası fiyatlarını memur ve emekli maaşına yapılan zamlara göre güncellemesi gerek.”