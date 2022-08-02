Kavcıoğlu, TOBB Sektör Meclisleri toplantısına katılacak
Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sektör meclisleri ve üyeleri bugün Ankara'da bir araya gelecek.
TOBB'dan yapılan açıklamada TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nın bugün saat 14.00'da yapılacağı belirtildi.
Açıklamada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 sektör meclisinin başkanları ve üyelerinin katılacağı belirtildi.
Toplantının açılış konuşmaları basına açık, sonraki bölüm ise kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Sanayi yatırımlarını özendirmek için izlenen düşük faiz politikasına rağmen sanayicilerden gelen krediye erişim güçlükleri eleştirilerine Kavcıoğlu geçen hafta cuma günü sert bir üslupla karşılık vermişti.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği toplantıya katılan Kavcıoğlu, sanayicilerin kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40 aştığı eleştirileri üzerine sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.
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