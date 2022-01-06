Kazakistan'daki protestolar Bitcoin'i etkiledi

06 Ocak 2022 Perşembe, 12:48

Kazakistan'da yaşanan siyasi gerilim kripto para piyasalarını da etkiliyor.

Cointelegraph'ın haberine göre, Bitcoin (BTC) madenciliği hash oranı (Bitcoin ağının işlemci gücü) söz konusu olduğunda dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kazakistan'da, elektrik ve internetin kesilmesi ülkedeki Bitcoin madencilik faaliyetini de etkiledi.

HASH ORANI DÜŞTÜ



Bitcoin madenciliğinde yüzde 18.4 gibi oldukça yüksek bir orana sahip ülkede yaşanan protestolar sonrası Bitcoin ağının genel hash oranı, kapanıştan sonraki saatlerde yüzde 13.4 düşüşle saniyede yaklaşık 205.000 petahash'tan (PH/s) 177.330 PH/s'ye düştü.

PİYASAYA ETKİSİ NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl Çin'in madenciliği yasaklamasının ardından Bitcoin ağındaki işlem gücünün yüzde 48 düştüğünü hatırlatan uzmanlar, Kazakistan nedeniyle yaşanan düşüşün hash oranlarının rekor düzeylerinden olduğunu ve internet kesintisinden gerçekleştiğini vurgulayarak, bu durumun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasını bekliyor.