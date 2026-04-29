Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya'da üretim durdu: 2 bin işçi iş bıraktı

Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu, Doğanlar Holdinge bağlı Çanakkale Biga’da kurulu Doğtaş Mobilya’da ve Düzce’de kurulu Kelebek Mobilya’da işçiler promosyon hakları için iş bıraktı.

Mobilya işçileri toplu iş sözleşmesi güvencesi altında olan promosyon ödemeleri yapılana kadar tezgah başına dönmeyeceklerini ilan etti.

"EYLEMLERİ SERTLEŞTİRECEĞİZ"

Öz Ağaç-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin hakkını alana kadar eylemleri sertleştirerek devam ettireceğiz” denildi.

69 bin lira olan banka promosyonunun sadece 23 bin lirasının ödendiğini belirten sendika yöneticileri, geri kalan 46 bin lira ödenene kadar işçilerin işbaşı yapmayacağını vurguladı.