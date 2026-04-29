Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya'da üretim durdu: 2 bin işçi iş bıraktı

Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya'da üretim durdu: 2 bin işçi iş bıraktı

29.04.2026 16:30:00
Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya'da üretim durdu: 2 bin işçi iş bıraktı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Doğtaş ve Düzce’deki Kelebek fabrikalarında işçiler, ödenmeyen promosyon hakları için iş bıraktı.

Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu, Doğanlar Holdinge bağlı Çanakkale Biga’da kurulu Doğtaş Mobilya’da ve Düzce’de kurulu Kelebek Mobilya’da işçiler promosyon hakları için iş bıraktı.

Mobilya işçileri toplu iş sözleşmesi güvencesi altında olan promosyon ödemeleri yapılana kadar tezgah başına dönmeyeceklerini ilan etti.

"EYLEMLERİ SERTLEŞTİRECEĞİZ"

Öz Ağaç-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin hakkını alana kadar eylemleri sertleştirerek devam ettireceğiz” denildi.

69 bin lira olan banka promosyonunun sadece 23 bin lirasının ödendiğini belirten sendika yöneticileri, geri kalan 46 bin lira ödenene kadar işçilerin işbaşı yapmayacağını vurguladı.

İlgili Konular: #grev #Öz Ağaç-İş

1 Mayıs öncesi Taksim’de 1977 katliamında yaşamını yitirenler anıldı
1 Mayıs öncesi Taksim’de 1977 katliamında yaşamını yitirenler anıldı 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim’de bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği, 1977 Taksim Katliamı’nda ve sonraki yıllarda yaşamını yitiren işçi ve emekçileri andı. Açıklamalarda Taksim yasağına tepki gösterilirken, artan yoksulluk, iş cinayetleri, güvencesiz çalışma koşulları ve demokratik haklara yönelik baskılara dikkat çekildi. Tüm emekçilere 1 Mayıs’ta alanlarda buluşma ve örgütlenme çağrısı yapıldı.
Madenci zaferi
Madenci zaferi Türkiye 12 Nisan’dan bu yana Eskişehir’den Ankara’ya uzanan madenci eylemini konuşuyor.
Doruk Madencilik işçileri eylemlerini sonlandırdı: ‘Direniş zaferle sonuçlandı’
Doruk Madencilik işçileri eylemlerini sonlandırdı: ‘Direniş zaferle sonuçlandı’ Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek haklarını arayan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin eylemi ‘zaferle’ sonlandı. Alacakların ödenmesi için işveren ile bakanlıkların görüşmesi olumlu noktalandı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. Eylemimizi sonlandırdık" dedi. Sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da "Direniş zaferle sonuçlandı" ifadelerini kullanırken madenciler Kurtuluş Parkı’nda kutlama yaptı.