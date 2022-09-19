Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nı açıkladı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

CHP Aile Destekleri Sigortası ile yoksulluğu kader olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Aile Destekleri Sigortası 4 milyon 125 bin haneye destek verilmek üzere planlandı. En düşük destek 1.100 TL en yüksek destek 5.500 TL olacak. Bu destekler aylık verilecek. Bütçenin yüzde 12’si sosyal yardımlara ayrılacak. Şu anda bütçenin yüzde 4’ü sosyal yardımlara gidiyor. Destek paraları hanedeki kadınların hesabına yatırılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün sosyal yardımları tek çatı altında toplayarak, yoksulluğu kader olmaktan çıkaracaklarını vurguladı. Aile Destekleri Sigortası’nın, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacağını söyledi.

MALİYET DEĞİL ZİHNİYET

Yoksullukla mücadelenin esas amacının, toplumun tüm fertlerini yoksulluk sınırı üzerine taşımak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde bu amaçla Aile Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu düzenlediği toplantıda Aile Destekleri Sigortası ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Aile Destekleri Sigortası’nın devreye girmesi maliyet değil, zihniyet sorunudur. Bugüne kadar uygulanan yoksulun yoksulluğunun istismar edildiği bir dönemin sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz.





Her ailenin durumu özel olarak incelenecek. Aile bireyleri arasında engelli ve/veya yaşlı var mı bakılacak. Okula giden kaç çocuk var ve çocuklar hangi düzeyde eğitim alıyorlar tespit edilecek. Bütün bu aşamalardan sonra başvuran ailenin geliri belirlenecek. Böylece ailenin gelir durumuna göre asgari ücret veya asgari ücretin en az iki katı tutarında destek güvencesi verilecek.





Yardım alacak aileleri sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları belirleyecek. Her aile hekiminin olduğu yerde sosyal hizmet uzmanı olacak. Başlangıçta 25 bin sosyal hizmet uzmanı ve sosyoloğa ihtiyacımız olacak.





Türkiye’de 2021’de 5 milyon 903 bin 515 bin hane sosyal yardımlardan faydalandı.





Aile Destekleri Sigortası 4 milyon 125 bin haneye destek verilmek üzere planlandı.





CHP’nin web sayfası üzerinden simülasyon yapılacak 57 bin hane tipi çalıştık. Hangi hanenin ne kadar aile gelir desteği alacağına dair detaylı bilgilendirme orada yer alacak.

(Kılıçdaroğlu, “İnsani koşulların tamamı hayata geçirilecek. Mevsimlik işçilerin karavanlarda kalması sağlanacak. Banyo ve tuvalet ihtiyaçları karşılanacak. Çocuklar için öğretmen olacak. Hiçbir çocuk eğitimsiz kalmayacak” dedi.)

PARA KADININ HESABINA