Kemerlerinizi bağlayın, MG Cyberster geliyor: 3.7 saniyede 100 kilometreye çıkan elektrikli

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:01

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:01

İngiliz otomobil markası MG, 2024 yılındaki 100. yıl kutlamaları sebebiyle yollara çıkarmayı planladığı MG Cyberster isimli elektrikli 2 kişilik roadster modelini, seri üretim olarak Münih’teki IAA Mobility’de sergiledi.

MG4 Electric XPOWER ve MG Marvel R ile birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle fuarın yıldızlarından biri konumuna gelen MG Cyberster’ın, Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından 2024’ün yaz aylarında Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanıyor.

Elektrikli tavan mekanizmasıyla yaklaşık 15 saniyede coupe’den roadster’a dönüşebilen MG Cyberster, tek ya da çift elektrikli motorlarıyla yüksek performans, gelişkin alt yapı elemanlarıyla da mutlak yol tutuş karakteri sunması beklenirken, WLTP normlarına göre 500 km’nin üzerinde elektrikli menzil değerine de sahip olduğu açıklandı.

MG ROADSTER'A GERİ DÖNÜYOR!

Dünyanın en prestijli mobilite etkinliklerinden birinde en fazla öne çıkan yeniliklerden biri konumuna gelen MG Cyberster, markanın efsaneleşen roadster segmentine geri dönüşünü simgeliyor. Tamamen elektrikli MG Cyberster, markanın mirasını, çağdaş tasarım dili ve sofistike bir EV güç aktarma sistemiyle birleştiriyor.

Tek motor olarak 231 kW ya da 250 kW’lık güç çıkışlarına ek olarak 150 kW+ 230 kW’lik çift elektrikli motorlarla üretilecek olan MG Cyberster’ın, versiyona bağlı olarak arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli aktarma ile yollara çıkması planlanıyor.

Versiyona göre 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye ile 3.7 saniye arasında değişecek olan MG Cyberster, 195 km/s ile 208 km/s arasında değişen, elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum hızlara ulaşabilecek. İki kişilik elektrikli sürüş keyfi için menzilin, 500 km’nin üzerinde sunulması planlanıyor.

Elektrikli tüm MG modellerindeki, araçtan araca şarj özelliği, Cyberster’da da sunulacak. 19 ve 20 inçlik alaşım jantlarla yollara çıkmaya hazırlanan MG Cyberster, Brembo tarafından üretilen frenlerle yüksek durma performansı sunmayı planlıyor. Önde çift salıncaklı bağımsız süspansiyon, arkada 5 kollu süspansiyon sistemiyle geliştirilen elektrikli roadster, markanın ikonlaşan sürüş karakterini günümüze taşıyacak. Elektrikli katlanabilen tavan ise yaklaşık 15 saniyede işlemini tamamlayabiliyor.

MG 100 YAŞINA GİRDİ

2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan MG, 2023 IAA Mobility’de en önemli yenilikleriyle yer aldı. MG Cyberster’e ek olarak, 320 kW (435 PS) gücü ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla ateşli kompakt hatchback sınıfında yeni bir dönemi işaret eden MG4 Electric XPOWER ve performanslı SUV kategorisinde 3 elektrik motorunu barındıran MG Marvel R da ziyaretçilerin yoğun ilgisine maruz kaldı.