'Kendine yeten tarım' öne çıktı

Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 03:00

Kanık, “Ülkelerin yeni yaklaşımı ise tarımsal alanların geliştirilerek gıdaya erişimin kolaylaştırılması ve kendi kendine yeten tarım politikalarının uygulanması yönünde. Bu açıdan özellikle Avrupa pazarlarında tarıma ciddi yatırımlar yapılıyor” dedi.

Bu noktada teknolojik ve yüksek yakıt tasarrufu sağlayan ürünlere ilginin arttığını ifade eden Kanık, kendilerinin de yüzde 40 pay sahibi oldukları zirai ve iş makineleri lastikleriyle ilgili değişim pazarında bu yönde yatırım yaptıklarını vurguladı. Kanık ayrıca, maliyet artışlarının sektörleri açısından da önemli sorun olmaya devam ettiğini belirtti.



Diğer yönetim kurulu üyeleri Faruk Kanık ve Arif Kanık’la birlikte tesislerini tanıtan Nur Kanık, geçen yıl 100 milyon doları ihracat olmak üzere 4.6 milyar lira ciro elde ettiklerini, bu yıl 125 milyon doları ihracat 8 milyar lira ciro hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca 2026’ya kadar 60 milyon dolar yatırm yapılacak.

