'Kendine yeten tarım' öne çıktı
ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimin önemini bir kez daha ülkelerin gündemine taşıdığını belirtti.
Kanık, “Ülkelerin yeni yaklaşımı ise tarımsal alanların geliştirilerek gıdaya erişimin kolaylaştırılması ve kendi kendine yeten tarım politikalarının uygulanması yönünde. Bu açıdan özellikle Avrupa pazarlarında tarıma ciddi yatırımlar yapılıyor” dedi.
Bu noktada teknolojik ve yüksek
yakıt tasarrufu sağlayan ürünlere
ilginin arttığını ifade eden Kanık,
kendilerinin de yüzde 40 pay sahibi
oldukları zirai ve iş makineleri
lastikleriyle ilgili değişim pazarında bu
yönde yatırım yaptıklarını vurguladı.
Kanık ayrıca, maliyet artışlarının
sektörleri açısından da önemli sorun
olmaya devam ettiğini belirtti.
Diğer yönetim kurulu üyeleri Faruk
Kanık ve Arif Kanık’la birlikte tesislerini
tanıtan Nur Kanık, geçen yıl 100
milyon doları ihracat olmak üzere 4.6
milyar lira ciro elde ettiklerini, bu yıl
125 milyon doları ihracat 8 milyar lira
ciro hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca
2026’ya kadar 60 milyon dolar yatırm
yapılacak.
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