'Kendine yeten tarım' öne çıktı

ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimin önemini bir kez daha ülkelerin gündemine taşıdığını belirtti.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
'Kendine yeten tarım' öne çıktı
Abone Ol google-news

Kanık, “Ülkelerin yeni yaklaşımı ise tarımsal alanların geliştirilerek gıdaya erişimin kolaylaştırılması ve kendi kendine yeten tarım politikalarının uygulanması yönünde. Bu açıdan özellikle Avrupa pazarlarında tarıma ciddi yatırımlar yapılıyor” dedi.

Bu noktada teknolojik ve yüksek yakıt tasarrufu sağlayan ürünlere ilginin arttığını ifade eden Kanık, kendilerinin de yüzde 40 pay sahibi oldukları zirai ve iş makineleri lastikleriyle ilgili değişim pazarında bu yönde yatırım yaptıklarını vurguladı. Kanık ayrıca, maliyet artışlarının sektörleri açısından da önemli sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Diğer yönetim kurulu üyeleri Faruk Kanık ve Arif Kanık’la birlikte tesislerini tanıtan Nur Kanık, geçen yıl 100 milyon doları ihracat olmak üzere 4.6 milyar lira ciro elde ettiklerini, bu yıl 125 milyon doları ihracat 8 milyar lira ciro hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca 2026’ya kadar 60 milyon dolar yatırm yapılacak.


Tarım haberleri

İlgili Haberler

Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Yumaklı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları neler?
Uzmanlar temiz enerji projeleri için verimli tarım arazilerinin seçilmesine tepkili: Doğru yatırım yanlış yerde

Uzmanlar temiz enerji projeleri için verimli tarım arazilerinin seçilmesine tepkili: Doğru yatırım yanlış yerde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'

Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...

Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!