Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:44

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:44

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına tarım destekleme ödemesinin yatırıldığını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.