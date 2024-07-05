Kep ücreti cep yakıyor

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Maltepe Üniversitesi’nde kep ve cüppe kiralamak isteyen öğrecilerden 2 bin TL alınıyor. Cüppe ve kep iade edildiğinde 1500 TL geri veriliyor. Öğrenciler kep ve cüppeleri satın almak istediğinde ise 1500 TL ödemesi gerekiyor.

Kep ve cüppe satış fiyatları diğer üniversitelerde ise şöyle: Yeditepe 750 TL, İstanbul 450 TL, Boğaziçi 650 TL, İstanbul Teknik 950 TL.

BOĞAZİÇİ’NDE 650 KİŞİLİK KADROLAŞMA

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, yaklaşık dört senedir Boğaziçi Üniversitesi’ni yöneten atanmış rektör Naci İnci’nin üniversiteye verdiği akademik ve yönetimsel tahribatın; ayrıca kamunun uğratıldığı zararın tespiti için Meclis Araştırması açılmasını teklif etti.

Taşkın, “Rektörlüğün keyfi ve istişareye dayanmayan kararları kurumsal yapıya zarar veriyor. Öğrenciler için akademik ve maddi önemli kayıplar yaratıyor; aynı zamanda kamu zararına yol açıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde İnci yönetiminin yarattığı tahribat titizlikle tespit edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Rektör İnci’nin döneminde çoğu kez kişiye özel ilanlarla atama ve görevlendirmeler yapıldığının altını da çizen Taşkın şöyle devam etti:

“Sözleşmelerin yenilenmemesi, yükseltmelerin yapılmaması ya da araştırma izinlerinin verilmemesi gibi baskı yöntemleriyle 60’ı aşkın akademisyenin istifaları gerçekleşti. Bilimsel etkinliklere tahsis edilen binalar lojmana çevrilmekte, gereksiz makam aracı tahsisleriyle kamu kaynakları israf edilmektedir. Ayrıca deneyimli idari personel uzaklaştırılmış, sadece üç yıl içinde 650 yeni personel kadrolaşma maksadıyla işe alınmıştır. Üniversitenin kendi personeli ve imkânları ile verdiği hizmetler, kayyum rektör döneminde ihale yoluyla dışarıya yaptırılmaya başlandı. Bu açıkça kamuyu zarara uğratmaktır.”

‘TEKLİFİN İÇİNDE ÖĞRETMEN YOK’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, önceki gün Milli Eğitim Komisyonu’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi üzerine konuştu.

Kanun teklifinde öğretmenin mali, sosyal ve anayasal haklarının olmadığına değinen Adıgüzel, “Öğretmenlik Meslek Kanunu getiriyorsun, içinde öğretmen yok. Bu kanun teklifinde ayrıca engelli öğretmenler, ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenlerin sorunları ve özel sektör öğretmenleri yok” dedi.

‘KENDİSİ TARİKATÇIDIR’

Bakan Tekin’in “Protokol yapmayı sürdüreceğiz” dediği tarikatlara da değinen Adıgüzel, “Milli eğitime paralel olan TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıfların bazı okullarla yaptıkları protokolleri gördük. Faaliyetleri din eğitimi ve Kuran kursu. Bu kurumlar Diyanet İşleri Başkanlığı’na paralel bir yapı oluşturuyorlar ve yasadışı iş yapıyorlar. Bu yaz okulları daha önce FETÖ’nün yaptığı Türkçe Olimpiyatları’nın kopyasıdır. Kamu kaynaklarını kullanıyor, adliye ve Emniyet’ten destek alıyorlar” dedi.

Bakan Tekin’e yönelik konuşan Adıgüzel, “Kendisi bir eğitimci değil; siyaset bilimcidir, iktisatçıdır, tarikatçıdır” dedi. Adıgüzel, “Bir basın mensubu sordu ‘Yusuf Tekin’i istifaya davet edecek misiniz?’ diye. CHP milletvekilleri istifaya davet ederse Sayın Erdoğan tersini yapıyor. ‘Tekin’in göreve devam etmesini istiyoruz’ diyelim ki belki hayırlı bir işe vesile oluruz” dedi.