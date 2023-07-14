Kerim Ülker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerim Ülker'in yaşamı ve kariyeri...

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:11

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:11

Kerim Ülker, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın danışmanı olarak atandı. Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’i görevden alan ancak yerine atama yapmayan Hafize Gaye Erkan’a Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker danışmanlık yapacak.

KERİM ÜLKER KİMDİR?

Kerim Ülker, 13 Haziran 1980 tarihinde Karadeniz Ereğli’de dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Safranbolu’da tamamladıktan sonra KKTC’de yaşamaya başladı. Üniversite eğitimine devam ederken gazetecilik yapmaya başladı.

KERİM ÜLKER'İN KARİYERİ

Kerim Ülker, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın danışmanı olarak atandı. 2003’te Cumhuriyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi’nde görev aldı. 2010 yılına kadar Vatan Gazetesi’nin Kıbrıs Temsilcilsi oldu. "Çuvalla Paza Kazandı” haberiyle 2010 yılında Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) “Yılın Haberi Ödülü”nü aldı. 2010’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği Sedat Simavi Yılın gazetecilik Ödülü’nü “Eski Orman Bakanı Osman Pepe'nin İcraatları” adlı haber dizisiyle kazandı.

Bu ödülü kazanan en genç gazeteci ve ilk ekonomi muhabiri oldu. Sabah Gazetesi’ne transfer oldu ve 6 yıl Ekonomi Servisi’nde çalıştı. 2016’da ayrıldı

Şu anda Dünya Gazetesi’nde haftada 5 gün “Bizden Duymuş Olun ve “Perde Arkası” adlı köşelerini yazmaya devam ediyor. Aynı zamanda Dünya Gazetesi'nde Haber Araştırma Müdürlüğü ve Dunya Executive'de de makaleler yayımlıyor.