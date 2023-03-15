Kervan Gıda 2022’yi kârla kapattı
Kervan Gıda, 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 251 artışla 395 milyon TL net kâr ile kapattı. Kervan Gıda, yeni yatırımların da katkısıyla 2022 yılında cirosunu da yüzde 162 artırarak toplamda 4.8 milyar TL ciroya ulaştı.
Kervan Gıda, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket’in 2022 yıl sonu ciro beklentisi 4.5 milyar TL iken, 4.8 milyar lira ile beklentilerin üzerinde ciro açıkladı.
Şirket bu dönemde yüzde 12.9 marjla 626 milyon lira FAVÖK ürettiğini duyurdu. Bu verilere göre 2022 yılı FAVÖK’ü, 2021 yılına göre yüzde 197 artış gösterdi.
Yıl sonu hedeflerini yakalayarak seneyi kapattıklarını belirten Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Bu başarı ticari stratejilerimizi ve hamlelerimizi ne kadar doğru planladığımızı gösteriyor. Elde ettiğimiz satış ve kârlılık rakamları ve Türkiye sanayisine sağladığımız fayda ile pozisyonumuzu sağlamlaştırdık. Şirket olarak bu başarıdan hareketle gelişimimizi ve ticaretimizi daha ileri taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması