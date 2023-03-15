Kervan Gıda 2022’yi kârla kapattı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:00

Kervan Gıda, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket’in 2022 yıl sonu ciro beklentisi 4.5 milyar TL iken, 4.8 milyar lira ile beklentilerin üzerinde ciro açıkladı.

Şirket bu dönemde yüzde 12.9 marjla 626 milyon lira FAVÖK ürettiğini duyurdu. Bu verilere göre 2022 yılı FAVÖK’ü, 2021 yılına göre yüzde 197 artış gösterdi.

Yıl sonu hedeflerini yakalayarak seneyi kapattıklarını belirten Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Bu başarı ticari stratejilerimizi ve hamlelerimizi ne kadar doğru planladığımızı gösteriyor. Elde ettiğimiz satış ve kârlılık rakamları ve Türkiye sanayisine sağladığımız fayda ile pozisyonumuzu sağlamlaştırdık. Şirket olarak bu başarıdan hareketle gelişimimizi ve ticaretimizi daha ileri taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.



