İkinci kez alkollü yakalandı, “Aç karnına içince böyle oluyor” dedi

Bursa'da alkol kontrolü sırasında konuşmakta zorluk çeken bir araç sahibi, kendisine uzatılan alkometreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı.

İHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:45
İkinci kez alkollü yakalandı, “Aç karnına içince böyle oluyor” dedi
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Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde trafik polisleri sürücüler için denetim yaptı.

Alkollü olduğu halde direksiyon başına geçen bir sürücüyü uygulama noktasında durduran trafik polisleri, alkolmetre uzatıp üflemesini istedi. Araçtan inen sürücü, kendisine uzatılan cihaza üflemek yerine yutmayı denedi. Polis ekiplerinin dakikalarca uğraşı sonucu cihaza üflemeyi başaran otomobil sürücüsü, 1.88 promil alkollü çıktı.


Yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, sürücü tüm bu olanlara rağmen, “Nasip, aç karnına içince böyle oluyor” diye konuştu.

Araç sürücüsüne 5 bin 96 lira ceza kesildi.


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