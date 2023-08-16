KESK, iktidarın zam teklifine karşı ülke genelinde iş bıraktı: 'İlk uyarımız'

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:48

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2024-2025 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin esas alınması durumunda 16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi başlatacaklarını duyurmuştu.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Burak Ustaoğlu, “Diğer TİS görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz” demişti.

KESK, iktidarın kamu emekçilerine ve emeklilere 2024 yılı için altışar aylık dilimler halinde için yüzde 14 + yüzde 9 maaş artışı, 2025 yılı için ise yüzde 6 + yüzde 5 maaş artışı teklifine tepki olarak ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemine başladı.

"İLK UYARIMIZ İÇİN İŞ BIRAKIYORUZ"

Grev alanında açıklamalarda bulunan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, iktidarın memur ve memur emeklisine zam teklifine tepki gösterdi.

Şükran Kablan, "Hükümetin bizleri yok sayan ilk teklifine, ilk uyarımız için iş bırakıyoruz. Bu teklif sefalet koşullarını dayatıyor. Hepimiz ile alay edilmiştir. Bu teklifte memnun edecek tek bir şey var mı? Bu daha başlangıç mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Yoksulluk sınırının üstünde insanca yaşamaya uygun ücret için tüm kamu emekçilerine çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KESK, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15 olduğuna dikkat çekerek, "Tekli edilen zam oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin dahi altında kaldı" eleştirisinde bulundu.

KESK, toplu sözleşme sürecine ilişkin "Kamu emekçisi ve emeklisi ile toplamda 6 milyonu aşkın bir kitle 1 Ağustos’ta yapılan toplantıdan bugüne merakla 13 gündür kamu işverenin yani hükümetin teklifini bekliyordu. O teklif nihayet açıklandı" değerlendirmesinde bulundu.

??#Grevdeyiz

??İktidarın sefalet koşullarını dayatan TİS teklifine, emeğimizin çalınmasına, ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik haklarımızın gaspına, sarı sendikalara karşı haklarımız için birlikte mücadeleye! pic.twitter.com/Rwy4zqk8DF — KESK (@KESK1995) August 16, 2023

163 BİN ÜYESİ BULUNUYOR

4 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bilgiye göre, Türkiye'de 2 milyon 858 bin 424 memurdan 2 milyon 130 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 35 bin 278 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Memur-Sen'i 552 bin 948 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 163 bin 656 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.