KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan’a iletti

Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:36

Güncelleme: 19.07.2023 - 13:36

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'ın dün; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret ettiği öğrenildi.

KESK heyeti, Işıkhan’ın yeni görevinde; halktan yana kamusal politikaların oluşturması dileğinde bulundu. Sendikacıların, 1 Ağustos'ta başlayacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde talep ve önerilerini sunduğu belirtildi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı dün saat 17.00'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ziyaret etti.

TALEP VE ÖNERİLERİNİ AKTARDILAR

Yeni görevinde Işıkhan'a başarı dileklerinde bulunan Yeşil ve Köksal; 1 Ağustos'ta başlayacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde kısa başlıklar halinde KESK'in talep ve önerilerini aktardı.

Edinilen bilgiye görüşmede; 4688 sayılı yasanın grev hakkının da tanımlandığı demokratik bir çalışma yaşamı çerçevesinde genişletilmesi, seçim öncesi kamuda verilen sözlerin tutularak işe alımlarda ve yükselmede torpil ve kayırmacılığın önünü açan mülakatın kaldırılması ve kamuda istihdamın arttırılması konuları görüşüldü.

KESK Heyeti, Işıkhan'a; kamuda yer alan çalışma modelleri, güvenceli bir çalışma yaşamı çerçevesinde taşeron, sözleşmeli, yarı zamanlı çalıştırma vb. çalışma modellerinin sona erdirilmesi, güvenceli- kadrolu istihdam ile kamusal hizmetlerin sunulması ve demokratik bir çalışma yaşamı ile kamu emekçilerinin ekonomik-sosyal ve demokratik haklar gibi konularının yer aldığı bir kitabı hediye etti.