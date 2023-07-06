CHP’de demokratik işlerlik - Prof. Dr. Hakkı KESKİN

06 Temmuz 2023 Perşembe

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi ve çok partili yaşama geçişi sağlayan siyasi parti olarak CHP, şimdi de parti içi demokrasinin sağlanması için, Türkiye’deki diğer partilere de örnek olmalıdır. Partide demokratik kuralların uygulanması, CHP’ye tabandan gelen yeni bir katılım, daha büyük destek ve güçlü bir dinamizm kazandıracaktır.

Cumhuriyetimizin kurucu partisi olan ve Türkiye için gerçek bir demokrasi uğraşı veren CHP’de, demokratik kurulların işlemediği, parti genel başkanının, çok önemli kararları verirken neredeyse tek kişilik lider konumunda olduğu artık yaygın olarak belirtilmektedir. Tek kişilik lider ve başkanlık anlayışını 20 yıldır uygulayan Erdoğan’a karşı çıkan CHP’nin, ivedi olarak parti içi demokrasiyi uygulaması, artık ertelenemez bir görev olmuştur.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi, Almanya Sol Parti ve Birlik 90/Yeşiller Partisi`yle, CHP tüzüğünde başkanın yetkileriyle karşılaştırıldığında, tek kişi liderliğine dayalı bir durumu açıkça görürüz. Buna CHP’de tüzükle tanınan bir “başkanlık sistemi” de diyebiliriz.

Almanya sol eğilimli partilerinde, örneğin SPD’de 45 kişiden oluşan parti yönetim kuruluna veya 9 kişiden oluşan parti yürütme kuruluna veya Almanya Sol Partisi’nin 44 kişiden oluşan parti yönetim kuruluna veya 12 kişiden oluşan parti yürütme kuruluna tanınan yetkiler, çok daha fazlasıyla CHP’de sadece genel başkana verilmektedir.

CHP’de parti içi demokratik işlerliği bakımından aşağıdaki değişikliklerin yapılması, ivedi olarak gerekmektedir.

CHP genel başkanı tarafından kullanılan yetkiler, demokratik işlerlikle bağdaşmadığından, CHP kurultayına ve merkez yönetim kuruluna verilmelidir.

Genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve sayman CHP kurultayı tarafından seçilirler. Genel başkan tarafından değil.

Merkez yönetim kurulu üyelerinin görevden alınabilmesine sadece parti meclisi karar verir. Genel başkan değil.

CHP milletvekili adayları, CHP’ye düzenli aidat ödeyen ilgili il ve bölgedeki CHP üyeleri tarafından önseçimle aday olurlar. Genel başkan tarafından değil.

CHP’de milletvekilleri üç kereden fazla aday olamazlar.

CHP genel başkanının önerisi ve merkez yönetim kurulunun onayıyla, partiye önemli katkı ve yarar sağlayacağına inanılan bilim insanları, sanatçılar ve yazarlar kontenjandan büyük kentlerde aday gösterilebilirler. Ancak bu adayların ilgili yerin parti toplantısında onaylanmaları gerekir. Tüm kontenjan adaylarının sayısı, Büyük Millet Meclisi sayısının yüzde üçünü geçmez.

İl ve ilçe belediye başkan adayları, CHP’ye düzenli aidat ödeyen ilgili il ve ilçedeki CHP üyeleri tarafından önseçimle belirlenirler. Genel başkan tarafından değil.

Kurultay delegeleri, düzenli aidat ödeyen ilgili il ve ilçedeki parti üyeleri tarafından seçilirler.

CHP de kadın ve gençlik kollarına yüzde 35 kontenjan tanınır.

PROF. DR. HAKKI KESKİN

SİYASET BİLİMCİ, ESKİ ALMANYA PARLAMENTOSU VE AVRUPA PARLAMENTERLER MECLİSİ ÜYESİ