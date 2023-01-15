KESK, yüzde 30’luk artışı protesto etti: Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), kamu emekçilerine yapılan yüzde 30’luk zammı Ankara Ulus’ta protesto etti.

“Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek” yazılı pankart açan sendika üyeleri “Sadaka değil, toplusözleşme”, “insanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı. Protestoya CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile bazı meslek örgütleri ve dernekler de destek verdi. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sacit Ünalmış, enflasyona göre maaş zammının “sıfır zam” anlamına geldiğini söyledi.

"BU NASIL MÜJDE BÖYLE"

İktidarın zam oranını eleştiren Ünalmış, “İktidarın açıklamalarının, cumhurbaşkanının sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret ‘müjdesinin’ yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunç erimesinin karşısında hiçbir karşılığı yoktur” dedi.

Ünalmış, kamu emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Gelir vergisi adaletsizliğine derhal son verilmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini talep ediyoruz. Kamu emekçisinin maaşına eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz”