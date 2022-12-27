DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yönetici Altun tutuklandı

27 Aralık 2022 Salı, 10:32

Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 15 isim, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilenlerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince DBP'lilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.