KESK'in bölge mitingi Samsun'da yapıldı

20 Mart 2022 Pazar, 04:00

KESK’in “İşsizliğe, Yoksulluğa, Zamlara Karşı Alanlardayız” başlıklı bölge mitingi dün Samsun’da yapıldı.

Emekçiler, İstasyon Mahalle-si’nden Cumhuriyet Meydanı’na yürürken mitingin açılışında konuşan KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Suat Yıldız şu vurguyu yaptı: “İktidarın taleplerimizi yerine getirmesi zor değil. İktidarın önceliğini ve ekonomik politikalarını çetelerden ve hortumculardan yana değil, halktan ve emekten yana kullanması yeterli. Bunu yapmayanlar halkın sandık gazabından korunamazlar.” KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil da “Bugüne kadar ülkede yaşanan her krizde fatura bize kesildi. Ülkeyi yönetenler her seferinde bahanelere sarıldılar. ‘Faiz lobisi, dış güçler’ dediler. Şimdi de ‘savaş’ diyorlar. Oysa Türkiye’de bir ayda yaşanan enflasyon dünyanın pek çok ülkesinde bir yılda yaşanmıyor” dedi.