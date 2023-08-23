KESK'ten iktidara zam tepkisi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:39

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:54

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara'da Kamu Toplu Sözleşme Süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Grev alanında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, iktidara ve Memur-Sen'e tepki gösterdi.

Mehmet Bozgeyik, "Gecenin karanlığında bir çırpıda imzalayarak tüm taleplerimizi yok saydılar" ifadeleri kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Bu ülkede ne kadar yolsuzluk ve usulsüzlük varsa biz biliyoruz ki bunların hepsi gecenin karanlığında derin odalarda halledilmiştir. Bu zam oranını kamu emekçileri asla kabul etmeyecektir. Yetkili konfederasyon başkanının saat 04.00'te 3 dakikalık bir konuşma ile süslü laflar ederek mutabakatı sağladık yaklaşamı bunun bir oldu bittiye getirildiğini ve milyonlarca kamu emekçisine zorla bir rızanın, biatın dayatıldığı bir süreç olarak görüyoruz. Buradan Memur-Sen başkanına soruyoruz. Bu Ali Cengiz oyunlarına daha ne kadar devam edeceksiniz?"

ZAM KONUSUNDA ANLAŞMA ÇIKMAMIŞTI

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağlamıştı.

Uzlaşı sağlanamayan zam oranı için sürecin devamında devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.