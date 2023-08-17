Kestiği ağacın altında kaldı: Orman işçisi hayatını kaybetti
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Yaşar Işık (43), hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.30 sıralarında Başköy köyü Atmaca Yuvası bölgesindeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Yaşar Işık, motorlu testere ile ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı.
Işık'ın mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinden çalışmaya geldiği öğrenilen Işık'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
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