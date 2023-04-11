Lexus Yeni LM modelini dünya prömiyeriyle sergilemeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:05

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:10

Japon otomotiv üreticisi Toyota tarafından üretilen Lexus, Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı’nda tamamen yeni LM modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Lexus'dan yapılan açıklamaya göre ''lüks, konfor ve verimlilik konusunda segmentindeki nihai seviyeyi sunacağı'' iddiasında bulunulan LM, 18 Nisan’da dünya prömiyeriyle otomotiv dünyasına tanıtılacak.

Lexus’un Avrupa’daki ürün gamını genişletecek olan yeni LM'nin marka adına yeni bir segment olarak fark yaratacağı düşünülüyor.

MİNİVAN SEGMENTİ ARAÇLARA YENİ RAKİP

Premium sınıfta gösterilen Lexus, bu sınıfın gereği olarak kabul edilen yüksek konfor seviyesi ve işçilik kalitesini LM modelinde tüketiciye sunmaya hazırlanıyor. Minivan segmentinde deneyimli rakiplerle rekabete girecek yeni model, Lexus tarzını farklı bir segmente taşımaya hazırlanıyor.

Avrupa için 18 Nisan’da Türkiye saati ile 07:00’de dünya prömiyeriyle ilk kez gösterilecek LM için online olarak araç tanıtımı internet sitesinden takip edilebilecek.