Kia'nın en hızlı aracı EV6 GT

23 Aralık 2022 Cuma, 16:14

Kia EV6 serisi ile Tesla Model Y'ye güçlü bir alternatik oluşturdu. Yeni çıkan GT versiyonunda ise arka aksta 362 hp ve ön aksta ise 214 hp'lik motorlar yer alıyor. Kombinasyon halinde toplam 576 hp ve 738 Nm tork üreten EV6 GT 100 kilometreye de yalnızca 3.4 saniyede çıkıyor.

4.681 metre uzunluk, 1.88 metre genişlik ve 1.544 metre yükseliğe sahip 4 kapılı Kia EV6 GT, 100 kilometrelik hıza yaklaşık 3.4 saniyede ulaşırken son hızı 259 km/saat ve menzili de 405 kilometre.

'Normal' modda çalışan araba bu ayarda 429 hp (320 kW) güç üretiyor. Eco modunda 286 hp, spor modda ise 576 hp olarak gücünü yere aktarıyor.

18 DAKİKADA ŞARJ

EV6 GT, 77,4 kWh'lık bataryası ile 406 kilometre menzil katedebilirken spor modda menzil 332 kilometreye düşüyor.

Menzil konusunda birçok rakibinin gerisinde kalan Kia şarj süresinde ise iddialı. EV6 GT, DC şarjla 18 dakikada yüzde 10'dan 80'e çıkıyor.







