Kia'nın yeni elektriklisi iddialı fiyatıyla geliyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:29

Güncelleme: 30.08.2023 - 16:29

Kia'nın Çin biriminden alınan resmi bilgilere göre, Kia EV5 siparişleri 17 Kasım'dan itibaren Çin'de verilebilecek.

Kia, EV5'in seri tasarımını birkaç gün önce Chengdu'daki ticaret fuarında tanıttı. Yeni elektrikli SUV küresel pazarlara girmeden önce Çin'de piyasaya sürülecek. Ayrıca Çin'de, özellikle de Dongfeng, Jiangsu Yueda Group ve Kia arasındaki bir ortak girişim olan Dongfeng Yueda Kia Motor Co tarafından işletilen Yancheng fabrikasında üretilecek. Dünyanın geri kalanında pazara sunulması için tarih ise henüz açıklanmadı.

Kompakt SUV, Kia'nın EV6 ve EV9'dan sonra Hyundai Group'un E-GMP elektrikli platformunu temel alan üçüncü modeli.

Prensip olarak, üretim modeli çizgiye sadık kalmaktadır. EV5 pek çok açıdan küçük bir EV9 olarak kabul edilebiliyor.

Temel yapı ve oranlar Kia'nın en büyük elektrikli SUV'undan alınmış: Ön kısım çok dik, tasarım biraz köşeli ve D sütunundaki yükselen çizgi ve dik arka cam da EV9'dan tanıdık. Kia'ya göre EV5'in her özelliği "Modern ailelerin ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlamak ve her yolculukta keyiflerini artırmak için tasarlandı ve üretildi."

KIA EV5 FİYATI

Kia EV5'in fiyatları da açıklandı. Kia EV5'in 20 bin EUro ile 29 bin Euro'ya satışa çıkacağı duyuruldu. Çin'de Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı ise 33 bin Euro.

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi motor gücü ve baz fiyatına göre yüzde 10 ila 60 arasında uygulanıyor. Diğer vergilerle birlikte Kia EV5'in Türkiye fiyatının 40.656 Euro ile 59.136 Euro arasında olmasını bekleyebiliriz. Güncel döviz kurları baz alındığında Kia EV5'in Türkiye başlangıç fiyatı sadece 1 milyon 188 bin lira olabilir.