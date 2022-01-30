'Haberi paylaşmayın' demişti: Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

30 Ocak 2022 Pazar, 21:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu 10 yaşlarındaki bir çocuğa verdi. Oyuncak hediye edilen çocuk yaptığı konuşmada 'Bay Kemal' dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Hain' ifadesini kullandı ve seçimde 'Cumhurbaşkanı amcam, en iyi adam' dediği Erdoğan'a oy verilmesini istedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından yapılan ‘Kocaeli Muhacir Evi’ açılışında, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

"PANİĞE KAPILDIM..."

Kılıçdaroğlu, program sonrası gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon’daki toplu açılış töreninde bir çocuğu kürsüye çıkarmasına ve çocuğun söylediği siyasi içerikli sözlere ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Benim bütün çabam, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak, bunu istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, ‘Paylaşımlarınızı süratle silin’… O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide.”