Kılıçdaroğlu'ndan KKM tepkisi: 'Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor'

Yayınlanma: 17.08.2023 - 18:04

Güncelleme: 17.08.2023 - 18:04

Kur korumalı mevduatların (KKM) toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM verilerinin açıklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bu yıl sadece temmuz ve ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödeyecek. Bu rakam ocak temmuz döneminde devletin tahsil ettiği tüm ÖTV gelirleri toplamında (480 TL) fazla... Yani KKM saçmalığı olmasa tüm mallarda ÖTV'yi sıfırlamak mümkün olabilirdi.

Saray devleti bir avuç varsıla çalışıyor."

Bu yıl sadece Temmuz ve Ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödenecek... Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor. pic.twitter.com/oRZTVioVNl — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2023



