Kılıçdaroğlu'ndan KKM tepkisi: 'Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor'

Bu yıl sadece temmuz ve ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödenmesine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 18:04
Kılıçdaroğlu'ndan KKM tepkisi: 'Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor'
Abone Ol google-news

Kur korumalı mevduatların (KKM) toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM verilerinin açıklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bu yıl sadece temmuz ve ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödeyecek. Bu rakam ocak temmuz döneminde devletin tahsil ettiği tüm ÖTV gelirleri toplamında (480 TL) fazla... Yani KKM saçmalığı olmasa tüm mallarda ÖTV'yi sıfırlamak mümkün olabilirdi.

Saray devleti bir avuç varsıla çalışıyor."

 



Kemal Kılıçdaroğlu KKM kur korumalı mevduat Mevduat

İlgili Haberler

KKM hesaplarında yeni rekor! 125 milyar dolara dayandı

KKM hesaplarında yeni rekor! 125 milyar dolara dayandı
KKM gideri temmuzda zirveyi gördü

KKM gideri temmuzda zirveyi gördü
KKM'de rekor artış

KKM'de rekor artış

En Çok Okunan Haberler