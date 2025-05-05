Kilogram fiyatı yükseldi: Altın ne kadar oldu?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 4 milyon 180 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 180 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 69 bin lira, en yüksek 4 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 90 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 592 milyon 641 bin 182,38 lira, işlem miktarı ise 1.612,25 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 676 milyon 633 bin 732,57 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Akbank olarak sıralandı.
Güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN
Alış: 4.118,4120
Satış: 4.118,8340
ÇEYREK ALTIN
Alış: 6.589,3200
Satış: 6.734,2300
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 26.357,8400
Satış: 26.854,8000
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
Önceki Kapanış 4.090.000,00 3.309,60
En Düşük 4.069.000,00 3.265,00
En Yüksek 4.180.000,00 3.370,00
Kapanış 4.180.000,00 3.320,75
Ağırlıklı Ortalama 4.094.675,03 3.311,88
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.592.641.182,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.612,25
Toplam İşlem Adedi 84
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