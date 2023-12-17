Kilosu 5 lirayken toplamadı, şimdi üç katından fazla fiyata satıyor

Amasya’da bir çiftçi domates serasında direklerin altındaki boş alanlara dikip yaz boyunca sattığı patlıcanları havalar soğumayınca sökmeyerek yetiştirmeyi sürdürdü. Yazın kilosunu 5 liradan pazarladığı patlıcanları bu kış günlerinde 3 katından daha fazla fiyata 17 liradan satarak kazancını artırdı.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:57
Kilosu 5 lirayken toplamadı, şimdi üç katından fazla fiyata satıyor
Abone Ol google-news

Amasya'nın Aksalur köyüne bağlı Çay Mahallesi'ndeki 9 dekarlık serasında yaz boyunca ailesiyle birlikte domates yetiştiren Mehmet Çilli, direklerin altında boş kalan alanlara da patlıcan dikti. Domates ve patlıcanları yaz boyunca yetiştirip sattı.

Yaz sonunda ömrünü tamamlayan domates bitkilerini söken çiftçi, kilosunu 5 liradan sattığı patlıcanları hava şatlarının da etkisiyle ürün vermeyi sürdürdüğünü görünce sökmedi. Patlıcanlar bugünlerde dalında kilosu 17 liradan pazarlanarak yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Patlıcan pazar tezgahında kilosu 35 liradan satışa sunuluyor.

"9 AYDIR PATLICAN TOPLUYORUZ"

Yılbaşına kadar sökmeyi düşünmediği patlıcanlarının fiyatının daha da artacağını tahmin eden 76 yaşındaki Mehmet Çilli, “Tel altlarına patlıcan dikmiştik. Burada 9 aydır patlıcan topluyoruz. Kimse tahmin etmezdi. Havanın çok soğuk olmaması etkili oldu. Allah bereket versin. İyi para kazandık” dedi.

"BU LEZZETİ ANTALYA’DA BULAMAZSIN"

Patlıcanlarının lezzeti için iddialı sözler sarf eden evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibi Çilli, “Bu lezzeti Antalya’da bulamazsın. Biz burada doğal yetiştiriyoruz. Ayrıca serada patlıcan çok nazik ve kaliteli olur” diye konuştu.


amasya çiftçi sera Tarla patlıcan domates Pazar

İlgili Haberler

Bu tarlada yetişenler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor! 38 dönümlük alanda ekim yapıldı...

Bu tarlada yetişenler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor! 38 dönümlük alanda ekim yapıldı...
Samsun'da dehşet: Tarlada ağaca asılı halde bulundu

Samsun'da dehşet: Tarlada ağaca asılı halde bulundu
Acarlar'da hasadın acelesi yok! Tarlada bahara kadar sahibini bekleyebilir...

Acarlar'da hasadın acelesi yok! Tarlada bahara kadar sahibini bekleyebilir...

En Çok Okunan Haberler