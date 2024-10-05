Kilosu 70 liraya çıkan turşuluk biberin fiyatı yurttaşı bezdirdi: 'Emekliler bir şey yemesin, soğan ekmek...'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:51

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında, sebze ve meyvelerin etiketlerine konulan fahiş fiyatlar yurttaşların tepkisini çekti.

Kilosu 70 liradan satılan biberden satın alan bir yurttaş, "Hiç bir şey diyemem benim aldığım bir parça biber. Az bir şey aldım, 120 gram. 15 lira alacak, turşu yaptıracağım domatesle salatalıkla" dedi. Bir başka yurttaş "Ben ne yapayım nasıl alayım ki? 70 liraya da alamam" ifadelerini kullandı.

Başka bir yurttaş, "Alamıyoruz turşudan falan vazgeçtik. Devletimizin canı sağ olsun. Yemeden duracağız kuru kuru ekmek" diye konuştu. Emekli Muammer Güven, "Süs biberi 70 lira, güç yeteceği yok. Turşu yapacaktık 70 liraya biber olur mu? 20 liralık aldım. Pazara geliyoruz boş gidiyoruz. Turpu da yiyemez oluruz böyle giderse. Yarın turp da 50 lira olur. Emekliler bir şey yemesin, soğan ekmek..." ifadelerini kullandı.

"PAHALI DİYORLAR AMA..."

Biber satıcısı ise "70 lira biber olmadığından. Bu sene hava sıcaklığı bol gittiğinden biber delirme havasına girdi. Biricik biricik topluyoruz onu. Emeği çok zor. En aşağı 800 lira. Akşama kadar bir kişi en aşağı toplasa toplasa 15-20 kilo biber toplar. Pahalı diyorlar ama yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir satıcı ise "Süs biberini 70 liraya satıyoruz. Geçen sene de 35- 40 liraya kadar biber satıldı. Pahalı buluyorlar ama alıyorlar" diye konuştu.