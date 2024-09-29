Kira fiyatları uçuşa geçti: İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu

Yayınlanma: 29.09.2024 - 20:11

Güncelleme: 29.09.2024 - 20:11

Kira fiyatları, özellikle İstanbul'da, vatandaşların en büyük sorunlarından biri haline geldi. Geçen yılın verilerine göre, mega kentte kira fiyatları yüzde 46 oranında bir artış gösterdi.

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmedi. Yasa fiiliyatta uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurdu.

1 Temmuz'da son verilen uygulama ile artık kira zamları yıllık enflasyona göre belirleniyor.

İSTANBUL'DA İLÇE BAZINDA KİRALAR

Yüksek kira fiyatlarından dolayı halkın barınma sıkıntısı çektiği dönemde en fazla kira artışı yaşanan illerden biri de İstanbul oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı.

İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olarak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.

Endeksa verilerine göre, ilçelerdeki en düşük kira ortalaması 13 bin 800 TL iken, bazı ilçelerde ortalamalar 35 bin lirayı aşıyor.

İLÇELERE GÖRE KİRA FİYATLARI

İstanbul'un ilçelerindeki 100 metrekarelik konut kiraları şu şekilde sıralanıyor: