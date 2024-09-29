Kira fiyatları uçuşa geçti: İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
İstanbul'da kira fiyatı en düşük ilçede ortalama 13 bin 800 oldu. Mega kentin 3 büyük ilçesinde ise ortalama 35 bin lirayı ulaştı. İşte İstabul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları...
Kira fiyatları, özellikle İstanbul'da, vatandaşların en büyük sorunlarından biri haline geldi. Geçen yılın verilerine göre, mega kentte kira fiyatları yüzde 46 oranında bir artış gösterdi.
Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmedi. Yasa fiiliyatta uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurdu.
1 Temmuz'da son verilen uygulama ile artık kira zamları yıllık enflasyona göre belirleniyor.
İSTANBUL'DA İLÇE BAZINDA KİRALAR
Yüksek kira fiyatlarından dolayı halkın barınma sıkıntısı çektiği dönemde en fazla kira artışı yaşanan illerden biri de İstanbul oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı.
İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olarak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.
Endeksa verilerine göre, ilçelerdeki en düşük kira ortalaması 13 bin 800 TL iken, bazı ilçelerde ortalamalar 35 bin lirayı aşıyor.
İLÇELERE GÖRE KİRA FİYATLARI
İstanbul'un ilçelerindeki 100 metrekarelik konut kiraları şu şekilde sıralanıyor:
- Avcılar: 16 bin TL
- Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
- Esenler: 16 bin 400 TL
- Bahçelievler: 17 bin 700 TL
- Büyükçekmece: 17 bin 900 TL
- Çatalca: 18 bin 300 TL
- Esenyurt: 13 bin 800 TL
- Arnavutköy: 15 bin 400 TL
- Sultangazi: 16 bin TL
- Silivri: 16 bin 500 TL
- Güngören: 17 bin 400 TL
- Beylikdüzü: 17 bin 600 TL
- Tuzla: 22 bin TL
- Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL
- Bayrampaşa: 20 bin 500 TL
- Başakşehir: 22 bin 500 TL
- Ümraniye: 23 bin 700 TL
- Kartal: 25 bin 200 TL
- Zeytinburnu: 21 bin 600 TL
- Pendik: 21 bin 800 TL
- Çekmeköy: 22 bin 300 TL
- Sancaktepe: 18 bin 700 TL
- Küçükçekmece: 19 bin 300 TL
- Fatih: 19 bin 500 TL
- Üsküdar: 26 bin 600 TL
- Maltepe: 26 bin 700 TL
- Şile: 26 bin 800 TL
- Kağıthane: 26 bin 800 TL
- Beykoz: 27 bin 100 TL
- Ataşehir: 28 bin 400 TL
- Şişli: 28 bin 600 TL
- Eyüpsultan: 29 bin 400 TL
- Bakırköy: 30 bin 100 TL
- Beyoğlu: 31 bin 700 TL
- Kadıköy: 38 bin 700 TL
- Beşiktaş: 39 bin 900 TL
- Sarıyer: 44 bin TL
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