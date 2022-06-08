KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Kira artış sınırı uygulanamaz
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, kira artışı düzenlemesi için "Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz" dedi. Kurt ayrıca çözüm için önerilerini sıraladı.
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "1 Temmuz 2023'e kadar kira zamları yüzde 25'i geçmeyecek" açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" demişti.
Düzenleme bugün, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklife eklendi.
KURT: KİRA ARTIŞ SINIRI UYGULANAMAZ
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağın vurguladı. Kurt, "Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz" ifadelerine yer verdi.
Kira artışları için uygulanabilir bir öneri de bulunmak istiyorum??— Ali Kurt (@AliKurtistanbul) June 8, 2022
Önce genel bilgi verelim;
Ülkemizde #kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. (Borçlar kanunu 344)
Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı??)
Kurt şu ifadeleri kullandı:
- Kira artışları için uygulanabilir bir öneri de bulunmak istiyorum. Önce genel bilgi verelim. Ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. (Borçlar kanunu 344) Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı.
- Hükümet kira artışlarını %25 ile sınırlayacağını duyurdu. Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz. Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan.
- O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin! Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur. Çünkü ülkemizde en önemli yatırım aracı gayrimenkul.
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