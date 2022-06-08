AKP'li Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki: Karar gözden geçirilmeli

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kiralarda yüzde 25’lik zam sınırı düzenlemesini eleştirerek "Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 22:04
AKP'li Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki: Karar gözden geçirilmeli
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AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "1 Temmuz 2023'e kadar kira zamları yüzde 25'i geçmeyecek" açıklaması üzerine sosyal medya hesabından eleştirel bir paylaşımda bulundu.

Bozdağ, "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" açıklamasında bulunmuştu.

Düzenleme bugün, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklife eklendi.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN TEPKİ

AKP'li Tayyar, kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

  • Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun yüzde 73.5 olduğu ortamda yüzde 25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli.


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