Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira artış oranı merak edilmeye başlandı. Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce ev sahibi ve kiracı, kira artış oranını merak ediyor.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran ayında TÜİK tarafından yüzde 44.54 olarak açıklanan 12 aylık ortalamadan bağımsız olarak yüzde 25'te kalacak.
KİRA ARTIŞ ORANI SABİT Mİ KALACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamalar ışığında kiralarda yapılan artışa sınırlama getirildi.
Kira artışına sınırlama getiren yasa 8 Hazin 2022'de TBMM onayından geçti.
Bozdağ kira artış oranlarına ilişkin "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" açıklamasını yapmıştı.
Buna göre Temmuz ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.
ENFLASYON ORANI KAÇ
TÜİK'in verilerine göre, 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.
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