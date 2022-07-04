Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu: Yasaya göre mi belirlenecek?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:19

TÜİK, bugün saat 10.00'da enflasyon verilerini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda enflasyon verilerine göre belirlenen kira artışı bu ay enflasyon verilerinden bağımsız olacak.

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran ayında TÜİK tarafından yüzde 44.54 olarak açıklanan 12 aylık ortalamadan bağımsız olarak yüzde 25'te kalacak.

KİRA ARTIŞ ORANI SABİT Mİ KALACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamalar ışığında kiralarda yapılan artışa sınırlama getirildi.

Kira artışına sınırlama getiren yasa 8 Hazin 2022'de TBMM onayından geçti.

Bozdağ kira artış oranlarına ilişkin "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" açıklamasını yapmıştı.

Buna göre Temmuz ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.