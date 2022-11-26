Kira artış oranına uymayan ev sahiplerine karşı kiracılar ne yapabilir?
Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının üstünden beş ay geçti fakat çok sayıda ev sahibi bu sınıra bağlı kalmıyor. Peki kiracılar böyle bir durumla karşı karşıya kalınca ne yapmalı? İşte kiracıların yasal hakları...
Son zamanlarda ev sahipleriyle kiracılar arasında uyuşmazlıklar arttı.
Kira artışına yüzde 25'le sınırlayan yasaya rağmen bazı ev sahipleri kiracılarından fazlasını talep ediyor.
TRT Haber'den Fatma Er'in derlediği habere göre; Tüketici Hakları Kom. Bşk. Dinçer İşisağlam, "Kira kontratlarında belirledikleri bir oran varsa önce o oran dikkate alınır. Devletin getirdiği yüzde 25'lik düzenlemede bu oranın üzerinde farklı bir oran belirlenmişse maksimum verilebilecek miktar olarak zam oranı olarak yüzde 25 belirlenmiştir" dedi.
YÜZDE 100'E VARAN ZAMLAR
Bazı kiracılar yüzde 100'e varan oranlarda zam talebiyle karşı karşıya...
Kirada artış dönemi gelen pek çok ev sahibi fahiş oranda zam talebinde bulunuyor. Öyle ki bazı ev sahipleri yüzde 100 oranında kira artış talebinde bulunuyor.
Peki bu durumda kiracılar ne yapması gerekiyor? Yasal hakları neler?
KİRASINI DÜZENLİ YATIRAN KİRACI HAKLI GEREKÇE OLMADAN TAHLİYE EDİLEMİYOR
İşisağlam kurallara uyan kiracıların evden çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Yüzde 25'lik kira artışını sağlayıp bunu banka kanallarıyla kiraya verenin hesabına yatırılması ve kiranın da düzenli olarak ödenmiş olması gerekiyor. Bir de verdiği taahhütnamelerin geçerliliği konusunda iyi bir inceleme yapmaları gerekiyor. Kurallara uydukları zaman kiracıların normalde evden çıkarılması çok da kolay değil."
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