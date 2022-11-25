Ev sahipleri kiralamada yabancıları tercih ediyor

25 Kasım 2022 Cuma, 07:00

Marmaris’te geçtiğimiz yıla oranla artan ev fiyatları ve kira ücretleri ile ilgili sıkıntılar her geçen gün artıyor. Yeni tayini çıkan memurlar ya da başka şehirlerden turizm sektöründe çalışmak için Marmaris’e gelenler bütçelerine uygun ev bulamamaktan yakınıyor.

"EN BÜYÜK SORUN İMAR YETERSİZLİĞİ"

Marmaris Emlakçılar Birliği Basın Sözcüsü ve Gayrimenkul Uzmanı Çetin Aksu, Marmaris’teki konut fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Marmaris'e yakın olan bölgeler, sahil bölgeleri özellikle bu pandemi döneminden sonra ciddi anlamda bir yerli göç aldı. Bununla beraber tabii yurt dışından da gelen misafirlerimiz oldu. Bu genel olarak gayrimenkul satışı kiralamaları aynı zamanda kırsal kesimde tarla, arsa gibi yatırımlarla büyüdü. Bu talep doğrultusunda ciddi anlamda bir rant oluştu. Bu rant ile beraber fiyatlar arttı. Bunun akabindeki süreç içerisinde zaten Marmaris, bölge olarak böyle dar bir alana sıkışmış vaziyette. İmardan kaynaklı zaten bir gelişme durumu söz konusu değil" şeklinde konuştu.

İNŞAAT MALİYETLERİ ETKİLİ OLDU



Gayrimenkul Uzmanı Aksu, pandemi döneminde artan yerli göçe ek olarak Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların da bu bölgelere geldiğini belirterek, "Bir de bu son dönemde enflasyonların artmasıyla inşaat maliyetlerinin, genel anlamda tüketim malzemelerinin fiyatlarının artmasıyla beraber savaş dönemine denk gelmesi, Ukrayna ve Rus ailelerin özellikle yine bizim Türkiye'mizin sahil bölgelerini tercih etmesinden kaynaklı bir talep oluştu. Bu taleple beraber satışlardan ziyade kiralamalar da ciddi anlamda sorun teşkil etmeye başladı. Şimdi yatırımcı aileler ister istemez aldıkları yüksek rakamlı evlerini kiraya verirken bunun yatırım değerini düşünerek, bunun hesaplamasını yaparak geri dönüşümüyle beraber 5 bin liraya verdikleri evlerini 10 binlere, 15 binlere kadar çıkarttılar. Şimdi gelen taleplerde de eşyalı konuda ciddi anlamda bir ihtiyaç olduğu için rakamlar ister istemez yine yükselmeye başladı" dedi.

"Eşyalı daireleri daha yüksek fiyatlara veriyorlar"

Ev kiralarının yükselmesinin yanında farklı sorunlarında geleceğini aktaran Aksu, "Birçok konut sahibi aile evlerini boş olarak kiraya verdikleri dönemden sonra yeni kiralamalarda evlerindeki o boşluğu mobilyalarla doldurarak eşyalı vaziyette kiraya vermeyi daha fazla tercih ettiler. Bununla beraber de bizim kendi halkımız, kendi vatandaşımız Marmaris dışından özellikle memur olarak tayin de çıkıp da yerleşmeye gelen birçok aile mağdur olmaya başladı. Bunlara bizler ev bulmakta zorlanıyoruz. Kiraların yüksek olması, asgari ücret boyunda çalışanların mağdur olması hakikaten ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Bir turizm beldesi olan burada kalifiye eleman çalıştırmak değil, bir süre sonra ne memur ne de personel bulma durumu söz konusu olmayabilir. Bir an önce bunlara bir çözüm bulmak zorundayız" diye konuştu.

"EMLAK PİYASASI ARTAN FİYATLARDAN DOLAYI DURGUN"

Marmaris’te gayrimenkul uzmanlığı yapan Kazım Akgün, "Tabii fiyatların çok yüksek olmasıyla alakalı Marmaris'te emlak piyasasında bir durgunluk var şu an. Genel olarak pandemi dönemiyle birlikte günlük, haftalık, aylık kiralamalara daha çok rağbet olmaya başladı. Evleri 12 aylık kiraya veren ev sahipleri, daha çok karlı olduğu için günlük haftalık olarak daha yüksek kiraya vermeye başladılar. Bir de Rus ve Ukraynalıların Marmaris tercih etmesinden dolayı bir kiralamada fahiş bir yükselme söz konusu" ifadelerini kullandı.

"EV SAHİPLERİ YABANCI YA DA DEVLET MEMURU KİRAYI YILLIK PEŞİN ÖDESİN İSTİYOR"

Gayrimenkul Uzmanı Akgün, "Ev sahipleri genelde memur ve yıllık peşin, 6 aylık peşin kiralar ya da yabancı tercih ediyorlar. Ev sahiplerinin bütçeleri de Marmaris'te ortada bir Ortaca ile kıyaslarsak 5 katı, 6 katı, hatta Muğla'ya bile üç katı kira farkımız var arada" dedi.



