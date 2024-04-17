Özgür Özel duyurdu: 'Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir başarı yakalayan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istediğini söylemişti.
ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ
Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER
Özel, bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.
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