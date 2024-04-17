Son Dakika... Seçim hezimeti sonrası ilk: Erdoğan AKP'nin grup toplantısında konuşuyor

Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:18

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri'ni gerçekleştirdik. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Vatandaşlarımız iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri başarıya ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik.

Sandık makbuldür, başımızın üzerinde yeri vardır.

ERDOĞAN'A GÖRE CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI!

YSK'nin kesin sonuçları açıklamasının ardında, yerel seçim süreci tamamlanacaktır. YSK 7 yerde seçimlerinde yenilenmesine karar vermiştir.

Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir.

31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 1400 belediyenin yüzde 54.3’ü Cumhur İttifakı'nca yönetilecektir.

Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, sanki ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar... 81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır.

DEĞİŞİM MESAJI

Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur.

Sandığa gitmeyenlerin gidip farklı tercihte bulunan vatandaşlarımızın mesajlarını en doğru biçimde okuyacağız. Muhasebe sürecimizi neticelendireceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz.

Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Biz üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Kimse sevinmesin, kimse, umutlanmasın, kimse farklı heveslere kapılmasın.

Artık seçimin de olmadığı önümüzdeki 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız.

FİLİSTİN TEPKİSİ

Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail Batı'dan aldığı destekle insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış katliam yürütüyor. Şahsıma ve partimize yönelik bazı izansız ithamlarda bulunuldu. Bu iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük.

Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filistin meselesini sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesi ile geçmiştir. Biz birileri gibi Filistin'in yerini Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik.

Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız."