Kira, doğalgaz, elektrik... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emeklilere bölgesel destek mi geliyor ?

Maaşları açlık sınırının altında kalan emeklilerin isyanı sürüyor. Emekli aylıklarında beklenen iyileştirmeyi sağlayamayan AKP, emeklilere bölgesel farklılıkları dikkate alarak ihtiyaçlar doğrultusunda destek sağlamak için çalışma başlattığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:19
Kira, doğalgaz, elektrik... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emeklilere bölgesel destek mi geliyor ?
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İktidarın hezimete uğradığı yerel seçimlere çoğunluğu 10 bin liraya mahkûm edilen emekliler damga vurdu. Emekli nüfusunun yüksek olduğu 20 ilin sadece 2’sinde AKP’li adaylar kazandı. Bunun üzerine AKP emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına enerjiden kiraya çeşitli kalemlerde vereceği desteklerle yöneldiği iddia edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilerin desteklenmesine yönelik yeni bir çalışma başlattı. .

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın aktardığına göre, emeklilerin bütçelerinde önemli yer tutan kira, enerji gibi gider kalemleri desteklenecek. Yapılan çalışmaya göre, desteklerden en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emekliler yararlanacak. Bu destekler emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek. Emeklilere verilecek destekler, kira, doğalgaz, elektrik, su, gıda şeklinde olabilecek. Halen çalışmaların devam ettiği, desteklerin tutarının ne olacağı hangi bölgede hangi desteklerin verileceği, bu desteklerin ne şekilde emeklilere aktarılacağına ilişkin detaylar çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

AKP kaynakları, emeklilerin destek beklentilerinin yaşadıkları bölgelere, illere göre farklılık gösterdiğine dikkat çekerken,  Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan ve evi olmayan emeklilerin kira yardımı ihtiyacı bulunurken,  kış şartlarının ağır ve uzun olduğu yerlerde doğalgaz, elektrik gibi enerji desteği verilebileceğini kaydettiler.

EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞME OLACAK MI?

AKP'li kaynaklar emeklilere verilecek destekler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2024 bütçesinde yer alan sosyal destekler için ayrılan bütçenin kullanılacağını belirttiler. Şu anda bu konuda yasal bir düzenleme ihtiyacı öngörülmediğini de söyleyen AKP yetkililer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda desteklerin emekliye ulaştırılacağını belirttiler. 2024 Yılında Bakanlık bütçesinden sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılmıştı.

AKP kaynakları, seçimden önce gündemden düşmeyen emekli aylıklarında iyileştirmenin ise şu anda gündemlerinde olmadığını, temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak artış yapılacağını dile getirdiler.


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