‘Ek zam’ gelmezse emekli yine aç kalacak

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Beklentiler 6 aylık enflasyonun yüzde 20-25 aralığında olacağı yönünde. Eğer ek zam olmazsa kök aylığı Hazine tarafından artırılarak 10 liraya çıkarılan binlerce emekli hiç zam alamamış olacak. Emeklinin kök aylığı 10 bin lira ise alacağı zam 2 bin 500 lira olacak ve aylığı 12 bin 500 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise bu yılın ikinci yarısı için de yüzde 10 toplusözleşme zammı verilmişti. 6 aylık enflasyon yüzde 20 gelip memur emeklisinin yüzde 5 enflasyon farkı oluşursa, ikinci altı aydaki yüzde 10 zamla birlikte aylığındaki artış yüzde 15 olacak. Şu anda en düşük emekli sandığı aylığı 12 bin 423 lira.

Yüzde 15 artış yapılırsa en düşük memur emeklisi aylığı bin 864 lira zamlanacak. Yani 14 bin 287 liraya çıkacak. Böylece hem memur hem de işçi emeklisinin aylıkları şu anki açlık sınırının bile altında kalmış olacak. Gelecek yılın başında ise emekli aylıkları ile açlık sınırı arasındaki makas daha da açılacak. Aylıkları açlık sınırının üzerine çıkarabilmek için daha büyük artışlar yapmak gerekecek.

