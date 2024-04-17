‘Ek zam’ gelmezse emekli yine aç kalacak
Milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya çalışırken gözleri de temmuz ayındaki zamlarda. İktidar, temmuzda mevzuattan kaynaklı artışlar dışında ek zam yapmaya sıcak bakmıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Beklentiler 6 aylık enflasyonun yüzde 20-25 aralığında olacağı yönünde. Eğer ek zam olmazsa kök aylığı Hazine tarafından artırılarak 10 liraya çıkarılan binlerce emekli hiç zam alamamış olacak. Emeklinin kök aylığı 10 bin lira ise alacağı zam 2 bin 500 lira olacak ve aylığı 12 bin 500 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise bu yılın ikinci yarısı için de yüzde 10 toplusözleşme zammı verilmişti. 6 aylık enflasyon yüzde 20 gelip memur emeklisinin yüzde 5 enflasyon farkı oluşursa, ikinci altı aydaki yüzde 10 zamla birlikte aylığındaki artış yüzde 15 olacak. Şu anda en düşük emekli sandığı aylığı 12 bin 423 lira.
Yüzde 15 artış yapılırsa en düşük
memur emeklisi aylığı bin 864
lira zamlanacak. Yani 14 bin 287
liraya çıkacak. Böylece hem memur
hem de işçi emeklisinin aylıkları
şu anki açlık sınırının bile altında
kalmış olacak. Gelecek yılın başında
ise emekli aylıkları ile açlık sınırı
arasındaki makas daha da açılacak.
Aylıkları açlık sınırının üzerine
çıkarabilmek için daha büyük artışlar
yapmak gerekecek.
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