Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatları pes dedirtti! Konut krizi derinleşiyor...

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:11

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesinin açıklanmasını Haziran 2022'de durdurdu. 2024 Temmuz'da sır gibi saklanan fiyatlar içinde yer alan konut kiralama bedeli ise ortaya çıkan bir kısım fiyatlar içinde yer aldı.

TÜİK'in fiyat listesi arasında en çok dikkat çekenler arasında yer alan ücretlerden biri 34 lira ile doktor muayenesiyken bir diğeri ise kira bedeliydi.

TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre kira bedeli temmuzda ortalama 5 bin 845 lira olarak hesaplanmıştı.

TÜİK HESABI!

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ortaya çıkan verilerin ardından konut ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"TÜİK tarafından takip edilen kira fiyatları için diğer tüm mal ve hizmet fiyatlarında olduğu gibi sabit tanım ve kalitede seçilmiş olan 5 binin üzerinde konutun aylık kira değeri izlenmektedir.''

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile ortaya çıkan fark için de ''ENAG, her ay tüm kiracılar yeni bir eve taşınıyormuşçasına hesaplama yapıyor, internet üzerinden her ay gözlemlediği artışları yanlış şekilde üst üste ekleyerek şişirilmiş bir zam hesabı yapıyor'' demişti.

Bugün Türkiye'deki konut kiralarının en uygun olduğu kentlerden biri olarak görülen Kars'taki durumsa gerçek enflasyonu gözler önüne serdi.

TAŞINMA MALİYETİ 50 BİN TL

Kira fiyatlarının yüksek olduğu Kars’ta yurttaşların yetkililerden konuya el atmasını beklediği ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) verdiği bilgiye göre Kars’ta bölgesine göre en düşük 1 artı 1 dairenin kirası 8 bin liradan başlıyor.

Özellikle yaz aylarının sona ermesiyle birlikte, taşınma maliyetlerinin de artmasıyla kiralık daire bulmak oldukça zorlaşırken 10 bin lira olan 1 dairenin kirası için 10 bin lira kira, 10 veya 15 bin lira depozito, 10 bin lira emlakçı, en düşük 10 bin nakliye, boya, badana ve diğer giderleriyle birlikte vatandaşa ortalama 50 bin liraya mal oluyor.

BATI'DA DURUM DAHA DA KÖTÜ

Kars’ta bölgesine göre 8 bin 500'den başlayıp 16 bin lirayı bulan kira fiyatları ile yurttaşlar, barınma sorunu yaşıyor.

Kış şartlarında yakıt ve diğer giderlerle zor durumda kaldıklarını ifade eden yurttaşlar, “Batı’ya göre belki kiralar çok ucuz gelebilir. Ancak Kars şartlarına göre kiralar çok yüksek, dışarıdan Kars’a gelen biri kişi için kiralık ev bulmak adeta çileye dönüyor. Ortalama kirası 8 bin lira olan bir dair için kira bedeli kadar bir meblağ emlakçıya, bir kira bedeli kadar da depozito, kafadan 24 bin lira taşınmaya, nakliye, elektrik, su doğalgaz, boya gibi giderler bu fiyat 50 bin lirayı kadar çıkıyor. Ödeyemeyeceğimiz için alternatifler aramaya başlıyoruz. Kiralık daire çok, ancak fiyatlar uçmuş, yetkililer bir an evvel buna çözüm bulmalıdır” diye tepki gösterirken ''Batı’ya göre belki kiralar çok ucuz gelebilir'' ifadesi dikkat çekti.