Taşınmazlar işletmelere bedelsiz olarak kiralanırken ihalelerde rekabet engellendi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

Sayıştay’ın hazırladığı “2023 Denetim Raporu”na göre Pamukkale Üniversitesi’ne (PAÜ) ait olan taşınmazlar üniversitenin iktisadi işletmesine ihale yapılmadan bedelsiz olarak kiralandı. Taşınmazların elektrik, doğalgaz ve su faturaları da üniversite bütçesinden ödendi.

ÖDENMEMİŞ BORÇLAR

Raporda belirtilene göre iktisadi işletmeye üniversitenin tüm otopark kullanımları hukuksuz olarak ihalesiz ve bedelsiz şekilde verildi. Otoparkın bütçeye kaydedilmesi gereken gelirleri işletmenin geliri oldu. Otoparkın faturaları üniversite tarafından ödendi. Bunun dışında PAÜ içerisinde yer alan konukevi, hastane kantini, kafeteryalar ve benzer birçok alan “cüzi” bir kira bedeli ile iktisadi işletmeye verildi. Bu yerlere ait enerji giderleriyle ilgili de halen ödenmemiş borçların olduğu belirtildi.

Raporda belirtilen başka bir bulgu ise okulun yaptığı düzenlemeyle yemek hizmeti ihalesinde bazı şirketleri saf dışı bıraktığı üzerine. Buna göre, üniversite ihaleye katılabilmek için getirdiği yeterlilik kriterlerinde yüklenicinin mutfağının belirlenen ilçelerde olması şartı arandı. Raporda konu hakkında “Düzenleme rekabeti engelleyici mahiyettedir. İhaleyi kazanma garantisi olmayan hiçbir firmanın yüksek maliyetler gerektiren yemek tesisi kurmalarını beklemek gerçekçi değildir. Geleceğe dönük ihale yapılacağı beklentisi ile firmaların bu merkezlerde yemek tesisi kurmaları beklenemez” dendi.