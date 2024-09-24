Taşınmazlar işletmelere bedelsiz olarak kiralanırken ihalelerde rekabet engellendi

2023 Sayıştay raporlarının geçtiğimiz günlerde yayımlanmasıyla birlikte birçok kamu kurumunda yaşanan usulsüzlükler ortaya çıkarken devlet üniversitelerinde de birçok olumsuzluk olduğu raporlandı.

Taşınmazlar işletmelere bedelsiz olarak kiralanırken ihalelerde rekabet engellendi
Abone Ol google-news
Mert Öner
Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Sayıştay’ın hazırladığı “2023 Denetim Raporu”na göre Pamukkale Üniversitesi’ne (PAÜ) ait olan taşınmazlar üniversitenin iktisadi işletmesine ihale yapılmadan bedelsiz olarak kiralandı. Taşınmazların elektrik, doğalgaz ve su faturaları da üniversite bütçesinden ödendi.

ÖDENMEMİŞ BORÇLAR

Raporda belirtilene göre iktisadi işletmeye üniversitenin tüm otopark kullanımları hukuksuz olarak ihalesiz ve bedelsiz şekilde verildi. Otoparkın bütçeye kaydedilmesi gereken gelirleri işletmenin geliri oldu. Otoparkın faturaları üniversite tarafından ödendi. Bunun dışında PAÜ içerisinde yer alan konukevi, hastane kantini, kafeteryalar ve benzer birçok alan “cüzi” bir kira bedeli ile iktisadi işletmeye verildi. Bu yerlere ait enerji giderleriyle ilgili de halen ödenmemiş borçların olduğu belirtildi.

Raporda belirtilen başka bir bulgu ise okulun yaptığı düzenlemeyle yemek hizmeti ihalesinde bazı şirketleri saf dışı bıraktığı üzerine. Buna göre, üniversite ihaleye katılabilmek için getirdiği yeterlilik kriterlerinde yüklenicinin mutfağının belirlenen ilçelerde olması şartı arandı. Raporda konu hakkında “Düzenleme rekabeti engelleyici mahiyettedir. İhaleyi kazanma garantisi olmayan hiçbir firmanın yüksek maliyetler gerektiren yemek tesisi kurmalarını beklemek gerçekçi değildir. Geleceğe dönük ihale yapılacağı beklentisi ile firmaların bu merkezlerde yemek tesisi kurmaları beklenemez” dendi.


Etiketler: #kafeterya #maliyet #üniversite

İlgili Haberler

Sayıştay: Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesinde değer tespit sonuçları kamuoyuna duyurulmadı

Sayıştay: Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesinde değer tespit sonuçları kamuoyuna duyurulmadı
Sayıştay 2023 yılı denetim raporlarında Dışişleri Bakanlığı’ndaki usulsüzlükler bir bir sıralandı

Sayıştay 2023 yılı denetim raporlarında Dışişleri Bakanlığı’ndaki usulsüzlükler bir bir sıralandı
Sayıştay, Akdeniz Üniversitesi’nin denetim raporunu yayımladı

Sayıştay, Akdeniz Üniversitesi’nin denetim raporunu yayımladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler